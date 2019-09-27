TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 101,6 milyar dolara yükseldi
1 saat önce
TCMB resmi rezerv varlıkları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 101,6 milyar dolara ulaştı.
TCMB resmi rezerv varlıkları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 101,6 milyar dolara ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:41
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