Son Dakika Haberleri: TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 101,6 milyar dolara yükseldi
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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 101,6 milyar dolara yükseldi

1 saat önce

TCMB resmi rezerv varlıkları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 101,6 milyar dolara ulaştı.

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 101,6 milyar dolara yükseldi, System.String[]

TCMB resmi rezerv varlıkları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 101,6 milyar dolara ulaştı.

TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:41 
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