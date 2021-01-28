Son dakika haberi: Resmi rezervler Aralık'ta aylık yüzde 12.8 yükseldi

Resmi rezerv varlıkları, Aralık'ta aylık bazda yüzde 12.8 artarak 93.3 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu dönemde döviz varlıkları yüzde 17.8 artarak 48.5 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 8.1 artarak 43.2 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 2.4 artarak 28.3 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın yaklaşık 23 milyar doları anapara, 5.3 milyar doları da faizden oluştu.Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri, 23.4 milyar doları bir ay vadeli olmak üzere toplam 61.9 milyar dolara düzeyindeydi.Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 15.6 artarak 46.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.