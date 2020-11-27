TCMB-Resmi rezerv varlıkları Ekim'de yüzde 6.1 yükseldi

Resmi rezerv varlıkları, Ekim'de aylık bazda yüzde 6.1 artarak 84.5 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bu dönemde döviz varlıkları yüzde 12.4 artarak 40.8 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 0.8 artarak 42.1 milyar dolara yükseldi.

TCMB verilerine göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 1.3 artarak 26 milyar dolara çıktı.Bu tutarın 20.7 milyar doları anapara, 5.3 milyar doları da faizden oluşuyordu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri de, 22.7 milyar doları bir ay vadeli olmak üzere, 66.9 milyar dolar düzeyindeydi.Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşan şarta bağlı döviz çıkışları da aynı dönemde yüzde 3.2 azalarak 38.6 milyar dolara geriledi.