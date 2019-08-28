Son Dakika Haberleri: TCMB'nin resmi rezerv varlıkları temmuzda arttı
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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları temmuzda arttı

1 saat önce

Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları, temmuz ayında 99,4 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları temmuzda arttı, System.String[]
Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları, temmuz ayında 99,4 milyar dolara yükseldi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:30 
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