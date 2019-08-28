TCMB'nin resmi rezerv varlıkları temmuzda arttı
1 saat önce
Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları, temmuz ayında 99,4 milyar dolara yükseldi.
Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları, temmuz ayında 99,4 milyar dolara yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:30
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