Son Dakika Haberleri: TCMB'nin rezerv varlıkları arttı

TCMB'nin rezerv varlıkları arttı

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artarak 100,1 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin rezerv varlıkları arttı, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artarak 100,1 milyar dolara yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:27 

Ekonomi
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