TCMB'nin rezerv varlıkları arttı
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artarak 100,1 milyar dolara yükseldi.
Türkiye
Cumhuriyet Merkez
Bankasının resmi rezerv varlıkları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artarak 100,1 milyar dolara yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:27
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