TCMB'nin rezerv varlıkları mayısta 95,6 milyar dolar oldu
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 artarak 95,6 milyar dolara ulaştı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:28
Cumhuriyet Merkez
Bankasının (TCMB
) resmi rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 artarak 95,6 milyar dolara ulaştı.
Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları arttı
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