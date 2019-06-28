Son Dakika Haberleri: TCMB'nin rezerv varlıkları mayısta 95,6 milyar dolar oldu
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TCMB'nin rezerv varlıkları mayısta 95,6 milyar dolar oldu

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 artarak 95,6 milyar dolara ulaştı.

TCMB'nin rezerv varlıkları mayısta 95,6 milyar dolar oldu , System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 artarak 95,6 milyar dolara ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:28 
Merkez, Türkiye, TCMB, Ekonomi
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