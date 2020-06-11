TCMB'nin toplam rezervleri 92.2 milyar dolara yükseldi - Son Dakika

TCMB'nin toplam rezervleri 92.2 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 5 Haziran itibarıyla, bir önceki haftadaki 91 milyar 27 milyon dolardan yüzde 1.31 artışla, 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.

TCMB'nin toplam rezervleri 92.2 milyar dolara yükseldi, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 5 Haziran itibarıyla, bir önceki haftadaki 91 milyar 27 milyon dolardan yüzde 1.31 artışla, 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.

TCMB verilerine göre, 5 Haziran itibarıyla Merkez Bankası'nın altın rezervi, bir önceki haftadaki 36 milyar 667 milyon dolardan, yüzde 0.16 düşüşle 36 milyar 610 milyon dolara gerilerken, brüt döviz rezervi  bir önceki haftadaki 54 milyar 360 milyon dolardan yüzde 2.3 artışla 55 milyar 610 milyon dolara yükseldi. Böylece, Merkez Bankası'nın net rezervleri 31.55 milyar dolar oldu. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 27 Aralık itibarıyla, 25 milyar 79 milyon doları altın ve 81 milyar 240 milyon doları brüt deviz rezervi olmak üzere, 106 milyar 319 milyon dolar düzeyindeydi.


Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TCMB'nin toplam rezervleri 92.2 milyar dolara yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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