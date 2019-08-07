Son Dakika Haberleri: TCMB'nin zorunlu karşılık kararı yürürlüğe girdi
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TCMB'nin zorunlu karşılık kararı yürürlüğe girdi

1 saat önce

TCMB tarafından, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TCMB'nin zorunlu karşılık kararı yürürlüğe girdi, System.String[]
TCMB tarafından, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:09 
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