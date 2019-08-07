TCMB'nin zorunlu karşılık kararı yürürlüğe girdi
1 saat önce
TCMB tarafından, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TCMB
tarafından, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:09
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