TCMB'nin zorunlu karşılıklarda değişiklik kararı Resmi Gazete'de
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde artırılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:24 Kaynak: AA
Cumhuriyet Merkez
Bankasının (TCMB
), yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde artırılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Yapılan değişiklik kapsamında, yabancı para yükümlülükler için belirlenen zorunlu karşılık oranları artırıldı.
17 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak yeni oranlar, yeni tebliğde şu şekilde belirlendi:
|Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)
|
|a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli
|15
|b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli
|11
|Müstakrizlerin fonları
|15
|Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduat/katılım fonu dahil)
|
|a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli
|21
|b) 2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli
|16
|c) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli
|11
|ç) 5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli
|7
|d) 5 yıldan uzun
|5
TCMB'den konuya ilişkin dün yapılan açıklamada "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata ve katılım fonlarına uygulanan
zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Söz
konusu değişiklikle piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolarlık likidite çekilmesi
beklenmektedir." ifadelerine yer verilmişti.
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