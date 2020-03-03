TCMB Olağan Genel Kurulu 20 Mart'ta yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCMB Olağan Genel Kurulu 20 Mart'ta yapılacak - Son Dakika Ekonomi

TCMB Olağan Genel Kurulu 20 Mart'ta yapılacak

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

TCMB Olağan Genel Kurulu 20 Mart'ta yapılacak, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilecek.


TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 20 Mart Cuma günü saat 15.00'te Ankara'da İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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