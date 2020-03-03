Son Dakika › Ekonomi › TCMB Olağan Genel Kurulu 20 Mart'ta yapılacak - Son Dakika Ekonomi
TCMB Olağan Genel Kurulu 20 Mart'ta yapılacak
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:16 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 20 Mart Cuma günü saat 15.00'te Ankara'da İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.
Son Dakika 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 15 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda toplanacak Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu Günlük burç yorumları 3 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları) İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı