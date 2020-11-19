TCMB: "Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir."
19.11.2020 14:01
TCMB: "Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.
TCMB: "Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir."
TCMB, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › TCMB: 'Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.' - Son Dakika Ekonomi
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