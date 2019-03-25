TCMB: Oynaklık yakından takip ediliyor
1 saat önce
Merkez Bankası, rezervlerdeki dalgalanmaların normal olduğunu kaydettiği açıklamasında, piyasalardaki oynaklıkların yakından takip edildiğini, gerekli araçların kullanılmaya devam edileceği bildirdi.
Merkez Bankası
, rezervlerdeki dalgalanmaların normal olduğunu kaydettiği açıklamasında, piyasalardaki oynaklıkların yakından takip edildiğini, gerekli araçların kullanılmaya devam edileceği bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:39
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