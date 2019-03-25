Son Dakika Haberleri: TCMB: Oynaklık yakından takip ediliyor

TCMB: Oynaklık yakından takip ediliyor

1 saat önce

Merkez Bankası, rezervlerdeki dalgalanmaların normal olduğunu kaydettiği açıklamasında, piyasalardaki oynaklıkların yakından takip edildiğini, gerekli araçların kullanılmaya devam edileceği bildirdi.

TCMB: Oynaklık yakından takip ediliyor, System.String[]
Merkez Bankası, rezervlerdeki dalgalanmaların normal olduğunu kaydettiği açıklamasında, piyasalardaki oynaklıkların yakından takip edildiğini, gerekli araçların kullanılmaya devam edileceği bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:39 

Merkez Bankası, Ekonomi
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