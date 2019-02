Tçmb/özdemir: Bu Yıl Çimento İhracatında 1 Milyar Doları Geçeriz

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 2018 yılında iç satışta Ege Bölgesi'nde artış yaşandığını belirterek, "12 aylık dönemde sektörün en çok ihracat yaptığı ülke ise ABD oldu. Bu dönemdeki toplam ihracat 614 milyon dolara ulaştı; bu yıl 1.0 milyar doları geçeriz" dedi.



Özdemir, düzenlenen basın toplantısında, Çimento Sektörü 2018 yılı değerlendirmeleri ve 2019 yılı beklentilerinin yanı sıra sektör önceliklerini paylaştı. Toplantıda ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Özgür Yaman ve Aslı Akçamete Güngör tarafından hazırlanan "Bina Maliyetleri Analiz Raporu" çıktıları da anlatıldı. 2018 yılı Ocak-Aralık dönemi için açıklanan verilere göre, üyeler tarafından üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 10'u ihracata konu oldu.



Toplam ihracat 614 milyon dolar



Toplam ihracatın 2018'de, önceki yıla göre ton bazında yüzde 7.0, değer bazında yüzde 16 artışla 614 milyon dolara ulaştığını belirten Özdemir, bu dönemde sektörün en çok ihracat yaptığı ülkenin ABD olduğunu, bu ülkeyi Gana ve İsrail'in izlediğini söyledi ve ekledi:



"2018 yılına baktığımızda iç satışta Ege Bölgesi'nde artış yaşandı. 2018 yılsonu itibariyle ülke çapında faaliyet gösteren 54 entegre tesiste yaklaşık 90 milyon ton kapasiteye ulaştık.



"Avrupa'nın lideri, dünyanın ilk dört ülkesi içinde yer alan sektörümüzün ihracatta gücünün arttığını görüyoruz. 2019 yılına bu konuda bizleri çok sevindiren bir gelişmeyle başladık.



"Bu gelişme, gümrük verilerine göre Ocak ayı ihracatımızın miktar bazında yüzde 100'ün üzerinde, değer bazında ise yüzde 85 artmış olmasıdır.



"Hükümetimizin başlattığı Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında bizler çimento sektörü olarak elimizi taşın altına koyduk ve elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz."



Yabancılara konut satışlarında yüzde 78 artış yaşandı



Yeni Ekonomik Program'da açıklanan yüzde 2.7 büyümeye paralel olarak çimento sektörünün de yüzde 2 - 3 büyümesini beklediklerini dile getiren Özdemir, "2018'in ilk 9 ayında kamu ve özel sektörün inşaat harcamaları cari fiyatlarla 481 milyar lira olarak gerçekleşti. Cari fiyatlarla yüzde 23 büyüme yaşandı. 2018 yılında, konut satışları yüzde 2.4 azalışla 1 milyon 370 bin adet oldu. Yine aynı dönemde, yabancılara konut satışında yüzde 78 artış gerçekleşti. Bu gelişmelere bağlı olarak inşaat sektörünün 2019 yılının özellikle üçüncü ve dördüncü çeyreğinde toparlanması beklenmektedir" diye konuştu



"Beton bariyerler 8 milyar tasarruf sağlayacak"



Beton Yol ve Beton Bariyer projelerinin Türkiye için yerli bir çözüm olduğunu vurgulayan Özdemir, beton bariyerlerin, bölünmüş yollarda araçların karşı şeride geçmesini yüzde 90 engelleyerek ölümlü kazaları azalttığına dikkat çekti ve "Dünya Sağlık Örgütü 2018 Yılı Yol Güvenliği Raporu'nda belirtildiği üzere Dünya Bankası verilerine göre trafik kazalarının her yıl ülkemize verdiği zarar 39 milyar liradır. Beton bariyerler trafik kazalarını yüzde 20 azaltmanın yanı sıra ekonomimize 8 milyar lira tasarruf sağlayacak" diye ekledi.



Çimento sektörü sıfır atık projesini destekliyor



Her yıl 800 bin ton geri dönüştürülemeyen endüstriyel atıkın, fabrikalarında bertaraf edildiğini ve çevrenin korunmasına büyük katkı sağladığnı dile getiren Özdemir, "Kapasitemizi daha da artırabilmek için kamu ihale mevzuatında yapılacak değişikliklerle belediyelerin uzun süreli (40-50 yıl) sözleşme yapmasına imkan sağlanabilir. Atıktan türetilmiş yakıtların çimento sektöründe kullanılmasıyla 3.0 milyon tona yakın kömürün ithalatını önlenerek, her yıl 300 milyon dolar cari açığımız azaltılabilir. Böylece bu yöntemle depolanan çöp miktarını yüzde 60'lara kadar düşürmek mümkündür" diye konuştu ve "2018 yılında ülkemizin en önemli projelerinden olan ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüyen sıfır atık felsefesine biz de sektör olarak destek veriyoruz" dedi.



"Betonerme yapılar inşa edilirken uzman kişilere danışılması gerekiyor"



ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Yaman yaptığı sunumda, "Betonarme binaların doğru tasarlanıp inşa edildiğinde çok güvenilir ve sağlam yapılar olduğunu ifade ederken aynı zamanda ekonomik olması bakımından tercih edilmektedir" dedi. Yaman, "Bir deprem ülkesi olduğumuzun bilincinde olmalıyız. Kartal'da yaşanan üzücü olaydan gerekli derslerin çıkarılması önemlidir" diyerek betonarme yapılar inşa edilirken konusunda uzman kişi ve kuruluşlara mutlaka danışılması gerektiğini vurguladı. (Fotoğraflı) - İstanbul

