Son Dakika Haberleri: Tçmb/özdemir: Maliyet Artışına Rağmen Zam Yapmayacağız

Tçmb/özdemir: Maliyet Artışına Rağmen Zam Yapmayacağız

2 saat önce

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, maliyet artışlarına rağmen sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacaklarını belirtti.

Tçmb/özdemir: Maliyet Artışına Rağmen Zam Yapmayacağız, System.String[]
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, maliyet artışlarına rağmen sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacaklarını belirtti.

Çimentoya yüzde 40 zam yapılacağı savlarına ilişkin bir açıklama yapan Özdemir, 2018 yılının başından bu yana artan girdi maliyetlerinin çimento sektörüne olumsuz etkileri olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Elektrik maliyeti ise yine son iki yılda yüzde 76 yükseldi. Aynı dönemde kömür maliyetindeki artış oranı yüzde 182, petrokok maliyetlerindeki artış ise yüzde 170 oldu. Genel olarak da 2016 yılının başından Kasım 2018'in sonuna kadar olan sürede üretici fiyat endeksi yüzde 73 arttı. Buna paralel olarak, 2019 yılında yapılması planlanan fiyat düzenlemeleri gündeme geldi. Bu şartlarda maliyet artışlarına rağmen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacağız." (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:10 Kaynak: DHA

Ekonomi
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