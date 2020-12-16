TCMB-Özel sektörün dış borçları 169.1 milyar dolara geriledi - Son Dakika

TCMB-Özel sektörün dış borçları 169.1 milyar dolara geriledi

16.12.2020 10:04
TCMB-Özel sektörün dış borçları 169.1 milyar dolara geriledi, System.String[]

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, 161.2 milyar doları uzun vadeli, 7.9 milyar doları da kısa vadeli olmak üzere Ekim sonu itibarıyla 169.1 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, 161.2 milyar doları uzun vadeli, 7.9 milyar doları da kısa vadeli olmak üzere Ekim sonu itibarıyla 169.1 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, geçen yılın sonuna göre özel sektörün uzun vadeli dış kredi borcu 18.1 milyar dolar, ticari krediler dışındaki kısa vadeli dış kredi borcu da 845 milyon dolar azaldı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu da, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı da 40.7 milyar dolar düzeyindeydi.Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 161.2 milyar doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43.5'ini finansal kuruluşların, yüzde 56.5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.Aynı dönemde, 7.9 milyar doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83.7'sini finansal kuruluşların, yüzde 16.3'ünü de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.


Merkez Bankası, Kredi, TCMB, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TCMB-Özel sektörün dış borçları 169.1 milyar dolara geriledi - Son Dakika Ekonomi


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