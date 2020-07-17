TCMB-Özel sektörün uzun vadeli dış borcu 162.3 milyar dolar - Son Dakika

TCMB-Özel sektörün uzun vadeli dış borcu 162.3 milyar dolar

Özel sektörün uzun vadeli yurtdışı kredi borcu 2020 Mayıs sonunda, 2019 sonuna göre 17.3 milyar dolar azalarak 162.3 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün uzun vadeli yurtdışı kredi borcu 2020 Mayıs sonunda, 2019 sonuna göre 17.3 milyar dolar azalarak 162.3 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Özel sektörün kısa vadeli dış kredi borcu da (ticari krediler hariç) 1.4 milyar dolar azalarak 7.6 milyar dolara geriledi. Kalan vadeye göre, bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemeleri de toplam 40.1 milyar dolar olarak belirlendi.

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Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.2 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları 1.0 milyar dolar azalışla 20.2 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 11 milyar dolar azalarak 2.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 162.3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 44.4'ünü finansal kuruluşların, yüzde 55.6'sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 7.6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78.7'sini finansal kuruluşların, yüzde 21.3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.


Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TCMB-Özel sektörün uzun vadeli dış borcu 162.3 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi
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