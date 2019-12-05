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TCMB: "Para Politikası Kurulu, 2020'de önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı...
7 saat önce
TCMB: "Para Politikası Kurulu, 2020'de önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacaktır. Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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