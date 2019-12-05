Son Dakika Haberleri: TCMB: "Para Politikası Kurulu, 2020'de önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı...
Son Dakika Ekonomi TCMB: 'Para Politikası Kurulu, 2020'de önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı... - Son Dakika Ekonomi

TCMB: "Para Politikası Kurulu, 2020'de önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı...

7 saat önce

TCMB: "Para Politikası Kurulu, 2020'de önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacaktır.

TCMB:

TCMB: " Para Politikası Kurulu, 2020'de önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacaktır."

Para Politikası Kurulu, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası 2020'de faizleri aylık olarak açıklayacak
Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Meclis'te kabul edildi İBB'nin yapımına devam ettiği Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattında işçiler, iş bıraktı Sigara yasağında kapsam genişliyor! Tavanı açılır kapanır olan alanlar da kapalı alan kabul edilecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 17:43:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TCMB: "Para Politikası Kurulu, 2020'de önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]