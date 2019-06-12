Son Dakika Haberleri: "TCMB para politikasında gevşemeye doğru gidiyor"
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"TCMB para politikasında gevşemeye doğru gidiyor"

4 saat önce

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Jason Tuvey, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), para politikasında gevşemeye doğru gittiğini belirtti.

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Jason Tuvey, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), para politikasında gevşemeye doğru gittiğini belirtti.
Tuvey, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu Toplantısında para politikasında gevşemeye doğru gittiğinin sinyallerini verdiğini ifade etti. Bankanın politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24'te sabit tuttuğunu anımsatan Tuvey, bunun beklenen bir karar olduğunu aktardı.
Tuvey, kararla birlikte TL'nin de değer kazandığına dikkati çekti.
Merkez Bankasının Nisan ayındaki toplantısından bu yana makro ekonomik zeminin güçlendiğini vurgulayan Tuvey, bankanın geçen seneki agresif şahin politikasının tam tersi bir yönde politika izlemeye başladığını vurguladı. Tuvey, politika hareketlerinin kilit noktası olan TL'de değer kazançları görüldüğüne dikkati çekti.
Politika yapıcılar faizleri sabit tutarak ihtiyatlı davrandı
Tuvey, ancak yine de politika yapıcıların faizleri sabit tutarak ihtiyatlı davrandığını vurguladı. Muhtemelen enflasyonun ileriki aylarda da düşebileceğini belirten Tuvey, TCMB'nin böylece şahin iletişiminde değişikliğe gitmeye devam ettiğini aktardı.
Tuvey, herhangi bir riske karşı TCMB'nin sıkılaşmanın söz konusu olabileceği periyodik dönemler yaşayabileceğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:15 Kaynak: AA
Para Politikası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi
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