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TCMB: "Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan satın aldıkları DİBS'leri TCMB'ye...
6 saat önce
TCMB: "Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan satın aldıkları DİBS'leri TCMB'ye satma olanağı sağlanacak.
TCMB: "Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan satın aldıkları DİBS'leri TCMB'ye satma olanağı sağlanacak."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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