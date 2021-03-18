TCMB politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 19'a yükseltti
18.03.2021 14:00
Merkez Bankası (TCMB), yüzde 17 düzeyindeki politika faizini, 200 baz puan artışla "yüzde 19" düzeyine yükseltti.
Merkez Bankası (TCMB), yüzde 17 düzeyindeki politika faizini, 200 baz puan artışla "yüzde 19" düzeyine yükseltti.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.
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