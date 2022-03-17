TCMB politika faizini sabit tuttu - Son Dakika
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TCMB politika faizini sabit tuttu

17.03.2022 17:28
TCMB politika faizini sabit tuttu

Merkez Bankası, politika faiz oranını sabit tuttu.

Merkez Bankası, politika faiz oranını sabit tuttu. TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirdiği belirtildi.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB'nin yayımladığı basın duyurusunda, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği belirtildi.

Duyuruda, sıcak çatışma ortamının yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar, enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte birer etken olarak sıralandı. Kurulun, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngördüğü belirtilerek, "Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirme süreci devam etmektedir" denildi.

TCMB, çatışmaya dönüşen jeopolitik riskler ve salgında görülen varyantların, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki belirsizliklerin daha da artmasına yol açtığına dikkat çekti.

Liralaşma stratejisi vurgusu

Açıklamada, "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrarın, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği öngörüsünde bulunuldu. Açıklamada, "Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır" denildi.

TCMB, "Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

DW/SÖ,JD

(c)

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Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Çatışma, TCMB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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