TCMB-Portföy yatırımları net girişi Şubat'ta 273 milyon dolar

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişlerin 714 milyon dolar olarak gerçekleştiği Şubat ayında portföy yatırımlarında net giriş de 273 milyon dolar olarak belirlendi.

Merkez Bankası verilerine göre, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 486 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 546 milyon doları net alış yaptı.