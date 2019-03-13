Son Dakika Haberleri: TCMB, PPK tutanaklarını açıkladı

TCMB, PPK tutanaklarını açıkladı

12 dakika önce

TCMB, PPK toplantı özetinde son dönemde açıklanan verilerin dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiğini vurguladı.

TCMB, PPK tutanaklarını açıkladı, System.String[]
TCMB, PPK toplantı özetinde son dönemde açıklanan verilerin dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiğini vurguladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:10 

Ekonomi
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