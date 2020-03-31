Son Dakika › Ekonomi › TCMB: 'Reel sektöre kredi akışının kesintisiz sürmesi amacıyla yürürlüğe konulan hedefli ilave... - Son Dakika Ekonomi
TCMB: "Reel sektöre kredi akışının kesintisiz sürmesi amacıyla yürürlüğe konulan hedefli ilave...
6 saat önce
TCMB: "Reel sektöre kredi akışının kesintisiz sürmesi amacıyla yürürlüğe konulan hedefli ilave likidite imkanlarında limitler artırılacaktır.
TCMB: "Reel sektöre kredi akışının kesintisiz sürmesi amacıyla yürürlüğe konulan hedefli ilave likidite imkanlarında limitler artırılacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:14 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi