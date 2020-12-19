TCMB reeskont ve avans faizlerini 675'er bazpuan yükseltti

Merkez Bankası (TCMB), reeskont ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını 675'er bazpuan yükseltti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Merkez Bankası tebliğine göre, vadesine üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16.75 olarak belirlendi.