TCMB reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdü
2 saat önce
Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdü.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdüğünü bildiren tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, reeskont işlemlerinde uygulanacak olan iskonto faiz oranı yıllık yüzde 17,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 18,25 olarak belirlendi. - İSTANBUL
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