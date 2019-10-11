Son Dakika Haberleri: TCMB reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdü
Son Dakika Güncel TCMB reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdü

TCMB reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdü

1 saat önce

Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdü.

TCMB reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdü, System.String[]

Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdüğünü bildiren tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, reeskont işlemlerinde uygulanacak olan iskonto faiz oranı yıllık yüzde 17,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 18,25 olarak belirlendi.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
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