Son Dakika Haberleri: Tcmb Repo İhaleleriyle Piyasaya 23 Milyar Lira Verdi

Tcmb Repo İhaleleriyle Piyasaya 23 Milyar Lira Verdi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi.

Tcmb Repo İhaleleriyle Piyasaya 23 Milyar Lira Verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi.

TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Şubat vadeli repo ihalesi 12 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira ve 22 Şubat vadeli repo ihalesi 9 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira ile sonuçlandı.

İhaleye 21 Şubat vadelide 19 milyar 660 milyon liralık ve 22 Şubat vadelide 15 milyar 100 milyon liralık teklif geldi.

Repo ihalelerinde 21 Şubat vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 27,06 olurken, 22 Şubat vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA

Ekonomi
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