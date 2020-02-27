TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi - Son Dakika Ekonomi

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi.

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi.


TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Mart vadeli repo ihalesi 7 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira ve 5 Mart vadeli repo ihalesi 11 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira ile sonuçlandı.

İhaleye 4 Mart vadelide 15 milyar 650 milyon liralık ve 5 Mart vadelide 24 milyar 450 milyon liralık teklif geldi.

Repo ihalelerinde en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 27 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Yerli otomobil fabrikasının tanıtımı 12 Mart'ta Gemlik'te yapılacak Emeklilerin promosyonları Mart'ta yenileniyor! Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Son Dakika Haberleri
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:49:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]