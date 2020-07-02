TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 34 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 ve 9 Temmuz vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 14 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira ve 18 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 ve 9 Temmuz vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 14 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira ve 18 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.
İhalelere 89 milyar 200 milyon liralık teklif geldi.
İhalelerde basit faiz yüzde 8,25, bileşik faiz yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:09 Kaynak: AA
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