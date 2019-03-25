Son Dakika Haberleri: Tcmb Repo İhalesi Açmadı

Tcmb Repo İhalesi Açmadı

14 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

Tcmb Repo İhalesi Açmadı, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:14 Kaynak: AA

Ekonomi
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