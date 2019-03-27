Tcmb Repo İhalesi Açmadı
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:13 Kaynak: AA
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