Tcmb Repo İhalesi Açmadı
13 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:03 Kaynak: AA
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