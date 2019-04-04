Tcmb Repo İhalesi Açmadı
37 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:17 Kaynak: AA
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