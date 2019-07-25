Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesine teklif gelmedi
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TCMB repo ihalesine teklif gelmedi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bugün düzenlediği repo ihalesine teklif gelmedi.

TCMB repo ihalesine teklif gelmedi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bugün düzenlediği repo ihalesine teklif gelmedi.
TCMB, 1 Ağustos vadeli 2 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açmıştı.
Türkiye, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:07 Kaynak: AA
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