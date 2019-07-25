TCMB repo ihalesine teklif gelmedi
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bugün düzenlediği repo ihalesine teklif gelmedi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:07 Kaynak: AA
Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB
), bugün düzenlediği repo ihalesine teklif gelmedi.
TCMB, 1 Ağustos vadeli 2 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açmıştı.
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