TCMB repo ihalesine teklif gelmedi
7 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir hafta vadeli repo ihalesine teklif gelmedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:12 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir hafta vadeli repo ihalesine teklif gelmedi.
TCMB'nin bugün açtığı 2 Ocak vadeli ve 200 milyon lira lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesine teklif gelmedi.
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