TCMB repo ihalesine teklif gelmedi - Son Dakika
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TCMB repo ihalesine teklif gelmedi

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir hafta vadeli repo ihalesine teklif gelmedi.

TCMB repo ihalesine teklif gelmedi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir hafta vadeli repo ihalesine teklif gelmedi.


TCMB'nin bugün açtığı 2 Ocak vadeli ve 200 milyon lira lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesine teklif gelmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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