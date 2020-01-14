TCMB repo ihalesine teklif gelmedi - Son Dakika
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TCMB repo ihalesine teklif gelmedi

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir hafta vadeli repo ihalesine teklif gelmedi.

TCMB repo ihalesine teklif gelmedi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir hafta vadeli repo ihalesine teklif gelmedi.


TCMB'nin bugün açtığı 21 Ocak vadeli ve 500 milyon lira lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesine teklif gelmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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