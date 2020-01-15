TCMB repo ihalesine teklif gelmedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCMB repo ihalesine teklif gelmedi - Son Dakika Ekonomi

TCMB repo ihalesine teklif gelmedi

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir hafta vadeli repo ihalesine teklif gelmedi.

TCMB repo ihalesine teklif gelmedi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir hafta vadeli repo ihalesine teklif gelmedi.


TCMB'nin bugün açtığı 22 Ocak vadeli ve 500 milyon lira lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesine teklif gelmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yayın tarihini duyurdu
Vasiyeti üzerine IKEA'nın kurucusu Kamprad'ın servetinin bir kısmı dağıtılacak Son dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılında 123,7 milyar TL açık verdi Gülistan'ın kaybolmadan önce yurt arkadaşıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:22 Borsa tarihi rekor kırdığı günü düşüşle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
18:18 Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi
18:16 Borsa rekor sonrası günü düşüşle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
18:00 73 kişiyi 20 milyon TL dolandıran Ponzi Arzu'ya verilen ceza belli oldu - Son Dakika Ekonomi
17:52 Motorinde 20 kuruş indirim - Son Dakika Ekonomi
15:30 Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan Hindistan'a 5,5 milyar dolarlık yatırım planı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 18:32:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TCMB repo ihalesine teklif gelmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]