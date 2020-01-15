TCMB repo ihalesine teklif gelmedi
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir hafta vadeli repo ihalesine teklif gelmedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir hafta vadeli repo ihalesine teklif gelmedi.
TCMB'nin bugün açtığı 22 Ocak vadeli ve 500 milyon lira lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesine teklif gelmedi.
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