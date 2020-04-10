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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 1 milyar lira verdi
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar lira verdi.
İhaleye 2 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:16 Kaynak: AA
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