TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 25 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 36 milyar 200 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 10,40, 10,73 ve 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla 10,91, 11,28 ve 11,85 seviyesinde gerçekleşti.