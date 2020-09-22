TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi - Son Dakika

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 20 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 20 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 30 milyar 800 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 11,36, 11,40 ve 11,41 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11,98, 12,02 ve 12,03 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Repo İhalesi, Ekim, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi - Son Dakika Ekonomi

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