TCMB repo ihalesiyle piyasaya 13 milyar lira verdi
3 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:05 Kaynak: AA
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar lira verdi.
İhaleye 13 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,74 seviyesinde gerçekleşti.
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