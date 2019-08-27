TCMB repo ihalesiyle piyasaya 18 milyar lira verdi
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 18 milyar lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:04 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 18 milyar lira verdi.
İhaleye 18 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.
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