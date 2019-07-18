TCMB repo ihalesiyle piyasaya 2 milyar lira verdi
4 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:05 Kaynak: AA
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2 milyar lira verdi.
İhaleye 2 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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