TCMB repo ihalesiyle piyasaya 2 milyar lira verdi
38 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:02 Kaynak: AA
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2 milyar lira verdi.
İhaleye 2 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.
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