Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 21 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 21 milyar lira verdi

1 saat önce

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 21 milyar lira verdi , System.String[]
TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.
TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:35 
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