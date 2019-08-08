TCMB repo ihalesiyle piyasaya 21 milyar lira verdi
1 saat önce
TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.
TCMB
, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:35
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