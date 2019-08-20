Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 22 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 22 milyar lira verdi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 22 milyar lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 22 milyar lira verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 22 milyar lira verdi.
İhaleye 22 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:22 Kaynak: AA
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