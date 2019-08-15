TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi
18 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:03 Kaynak: AA
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.
İhaleye 4 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.
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