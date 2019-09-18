TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.



İhaleye 4 milyar liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.