TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi
55 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:06 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.
İhaleye 4 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.
Aleyna Tilki'nin Kahramanmaraş'taki konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine iptal edildi Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu Günlük burç yorumları 18 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Denizi kirleten gemilere 14 milyon lira ceza kesildi