Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi
Son Dakika Ekonomi TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi

29 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.


İhaleye 4 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.


İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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