TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi
29 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:02 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.
İhaleye 4 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.
A Milli Takımımız, Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı iPhone'nun yeni modellerini Türkiye pazarındaki fiyatları sızdırıldı Günlük burç yorumları 8 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Pkk yaktı, devlet yaptı